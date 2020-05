A Roma è bastato un funerale e nella nostra provincia una persona infetta in un centro dialisi per far scoppiare due nuovi focolai regionali.

Quello che ci interessa da vicino è il cluster nell'ambulatorio dell'ex ospedale Regina Elena di Priverno dove, nelle ultime ore, si sono registrati cinque casi di positività al Coronavirus Covid-19 - tre dei quali ieri che sono stati gli unici del territorio - dopo gli esiti dei test dei tamponi effettuati alle persone riconducibili al centro dialisi.

Ai Castelli Romani e sul litorale a sud della Capitale, invece, era da diversi giorni che non si registrava un numero di contagi di questa portata: ieri, infatti, nella Asl Roma 6 si è tornati in doppia cifra rispetto ai nuovi casi di Coronavirus, con 15 ulteriori positivi annunciati nel corso del pomeriggio.

Il dato, però, va analizzato dettagliatamente: infatti, sempre dall'Azienda sanitaria di Albano hanno chiarito che la maggior parte dei nuovi contagi fa riferimento al cluster di Villa dei Pini, la clinica di Anzio dove erano stati registrati diversi altri casi di Covid-19, con i pazienti immediatamente isolati all'interno della stessa struttura.

Con i 15 nuovi contagi, dunque, il totale di chi ha contratto il Coronavirus tra i Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale d'Italia è salito a 1.330 persone.

Tale dato, lo ricordiamo, è comprensivo anche dei deceduti e i guariti.

I primi sono saliti a 115 persone: infatti, dalla Asl hanno comunicato che una donna di 79 anni è morta nelle scorse ore "con" il Coronavirus. Il numero dei guariti, invece, ha raggiunto quota 417 persone. Infine, altre 29 persone hanno terminato il periodo di sorveglianza domiciliare preventiva.