Dopo gli accertamenti, gli agenti hanno appurato che si trattava di rifiuti speciali e, in contemporanea, sono stati accertati degli abusi edilizi in assenza di titolo. Dai fatti sono scaturite le denunce a carico di cinque persone individuate dagli uomini della polizia municipale che hanno sequestrano un'area di 5000 metri quadrati.

Il Gip del Tribunale di Cassino ha convalidato il sequestro disposto dalla Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale di Itri di una vasta area per abuso edilizio e abbandono di rifiuti speciali. A seguito di un intervento nel corso del quale gli uomini del Comandante Pugliese hanno accertato che su un terreno sono stati dati alle fiamme diversi rifiuti, in località Valle Scura.

