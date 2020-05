Nel pomeriggio inoltrato si è verificato un incendio all'interno di un deposito e rivendita di legname sito in località Santa Croce nella periferia sud del territorio del Comune di Formia. Il fuoco probabilmente è partito da un bancale di legna da cui si è sollevato subito una densa coltre di fumo che ha fatto subito scattare l'allarme.

Sul posto è arrivata una autobotte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaeta che hanno cercato l'origine dell'incendio e spento il rogo. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della caserma di Formia che hanno avviato gli accertamenti del caso tesi a verificare la causa dell'incendio. Al momento non è dato sapere se sia di origine dolosa o se le fiamme si sia sviluppate per cause accidentali.