Continua a spaventare il focolaio di Coronaviurus di Priverno dove si tiene sotto strettissima sorveglianza il cluster che era già emerso ha già fatto registrare otto casi di contagiati: sette di Priverno e uno di Roccagorga. Tra gli esiti dei tamponi effettuati, comunicati oggi, si registrano due nuovi casi di persone positive riconducibili allo stesso cluster dei giorni scorsi.



"Naturalmente questi due casi non sono riportati nel bollettino di oggi diramato dalla Asl di Latina e saranno sicuramente presenti in quello di domani. Auguriamo ai nostri concittadini di superare questa brutta esperienza al più presto", questo quanto dichiarato dal sindaco del paese lepino coinvolto in questa recrudescenza del covid 19..