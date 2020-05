Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi in pieno centro storico a Sabaudia. A rimanere ferito un anziano di circa 80 anni che stava attraversando la strada su Corso Vittorio Emanuele III. L'uomo è stato urtato da una macchina che aveva appena superato l'incrocio con Corso Vittorio Emanuele II.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli