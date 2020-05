La situazione di Villa dei Pini ad Anzio è sotto controllo.Lo fa sapere la Asl Roma6 che sta provvedendo a sopralluoghi e monitoraggi continui e costanti. In base agli ultimi dati, non si è sviluppato alcun nuovo cluster ma i nuovi casi positivi sono tutti riconducibili ad una coda, circoscritta al reparto di lungodegenza, del primo cluster emerso il 25 aprile.

Sono stati eseguiti e ripetuti i tamponi a tutti i pazienti e a tutti gli operatori, tutti dotati di DPI. I pazienti positivi e quelli negativi si trovano in piani distinti e con percorsi separati. Tutti i pazienti si trovano in buone condizioni e dei primi 14 positivi 3 sono guariti e cinque in attesa di secondo tampone negativo.