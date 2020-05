Coronavirus nuovo bollettino dalla Asl per la provincia di Latina. Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 3 nuovi casi positivi, di cui uno trattato a domicilio. I casi sono distribuiti nel Comune di Priverno (2) e nel Comune di Pomezia (1) - ma rilevato quest'ultimo in provincia di Latina. Non si sono registrati nuovi decessi . Complessivamente in provincia di Latina ci sono 536 casi positivi, 32 pazienti ricoverati, 408 negativizzati. Le persone decedute sono invece 32. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti. Complessivamente, sono 149 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 10.223 persone hanno terminato il periodo di isolamento.



Inoltre, il Servizio Farmaceutico Ospedaliero della Asl, ha attivato un punto di distribuzione di farmaci, alimenti e dispositivi medici, dedicato ad assistiti affetti da patologie croniche, malattie rare e nutrizione enterale, presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, per i pazienti residenti. Il servizio è attivo il Lunedi, Mercoledì e Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00.