Sul posto quindi oltre al personale del 115, anche gli agenti della Polizia stradale e gli operai di Anas che avranno il compito di verificare se le fiamme hanno o meno danneggiato la carreggiata o le protezioni laterali. Al momento non è dato sapere cosa abbia innescato il rogo.

Traffico paralizzato questo pomeriggio sulla via Pontina, poco prima di Campoverde, a causa della presenza di una vettura che ha improvvisamente preso fuoco. Sembra che non sia stato necessario l'intervento del 118.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli