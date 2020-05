Controlli a tappeto da parte degli agenti della Questura di Latina anche per quanto riguarda il rispetto di misure specifiche e obblighi. Infatti, i Poliziotti hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare in Carcere emesso dal G.I.P. del locale Tribunale nei confronti di T.G. di anni 56 nato a Sarno (SA) e residente a Latina, pregiudicato, per reati contro il patrimonio la persona, rissa e resistenza a P.U.

L'uomo era sottoposto all'obbligo di firma ma da diverso tempo non ottemperava e si era reso irreperibile e pertanto l'Autorità Giudiziaria su richiesta della Questura ha aggravato la misura dell'obbligo di P.G. disponendo la custodia in Carcere. I poliziotti, inoltre, hanno eseguito un Ordine di Carcerazione nei confronti di A.A. di Latina di anni 26 con precedenti di polizia, dovendo espiare una pena di 10 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio .