Due nuovi sub commissari nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Latina, sono Alfonso Falcone, 41 anni di Latina, ed Elena Simeone una coetanea di Itri. E' un riconoscimento importante per le due giovani toghe pontine che andranno ad integrare la squadra composta dagli altri colleghi sub commissari, nominati lo scorso dicembre sempre dal commissario e che sono:

Toni De Simone, Martina Iannetti, Giacomo La Viola e Francesca Roccato. Falcone avrà la delega per monitorare eventuali criticità al giudice di pace, la collega Simeone per l'esame delle pratiche del gratuito patrocinio. La situazione in Tribunale a Latina dopo la ripartenza è fluida per quanto riguarda gli ingressi nell'ufficio e sono compatibili ovviamente con le prescrizioni in materia di Covid. Al termine di una riunione che si era svolta la scorsa settimana proprio con l'Ordine degli avvocati era stato deciso di allargare il numero di ingresso a 10- 15 avvocati per cancelleria.

Così come c'è da sottolineare che rispetto ad una settimana fa non sono state registrate file all'ufficio Unep di via Ezio a Latina, a poca distanza dalla Procura dove lunedì scorso erano stati segnalati degli assembramenti.

A breve intanto è prevista una riunione tecnica del commissario dell'Ordine con i colleghi della sezione lavoro per toccare con mano le criticità della sede distaccata di via Fabio Filzi.

La macchina giudiziaria è ripartita