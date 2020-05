È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, questa mattina in via Fabio Filzi, angolo con via Spalato, per soccorrere un uomo che è stato sfortunatamente protagonista di un incidente in casa. Il signore, probabilmente anziano, è caduto all'interno della sua abitazione, non riuscendo più a rialzarsi.

L'uomo, però, è riuscito a chiamare il 118, prontamente intervenuto sul posto, ma i soccorritori hanno dovuto chiedere l'aiuto dei vigili del fuoco: vista l'impossibilità per l'uomo di aprire la porta, gli uomini del 115 hanno permesso al personale del 118 di raggiungere l'anziano ferito.