Coronavirus, i nuovi dati a livello nazionale. In base a quanto riportato dal Ministero della Salute sono 228.006 i casi totali dall'inizio della pandemia: 60.960 persone attualmente positive, 32.486 le persone decedute, 134.560 i guariti. Rispetto al bollettino di ieri si registrano: 642 nuovi casi positivi; 156 persone decedute; 2.278 guariti

Tra i 60.960 attualmente positivi (- 1.792): 51.051 si trovano in isolamento domiciliare (- 3.401); 9.269 ricoverati con sintomi (- 355); 676 in terapia intensiva (- 36). Sono 3.243.398 (+ 71.679) i tamponi effettuati. Complessivamente il trend generale è in discesa per quanto riguarda i casi attualmente positivi. Cresce il numero dei guariti.