Non si ferma all'alta della Polizia e cerca di fuggire. Poi è iniziato l'inseguimento che ha portato gli agenti del Commissariato di Terracina,a fermare e poi arrestare un 51enne N. M. le iniziali che come già accennato ha forzato un posto di blocco mentre era alla guida della propria auto per poi gettare una busta dal finestrino durante la fuga.

Dopo avere intercettato l'auto gli agenti hanno recuperato un involucro contenente eroina, che poco prima era stato lanciato dal'auto. Sceso dall'autovettura il conducente, si scagliava contro gli agenti intervenuti e tentava nuovamente la fuga a piedi. Anche questo tentativo di fuga veniva prontamente neutralizzato dagli agenti della Polizia di Stato con il supporto di un' altra Volante giunta nel frattempo.

Perquisito sul posto, gli venivano rinvenute indosso ulteriori dosi di eroina, mentre all'interno della sua abitazione veniva scoperto materiale idoneo al confezionamento e allo spaccio della droga. L'uomo dopo le formalità di rito, come disposto dall' autorità giudiziaria è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa del rito della direttissima. Il 51enne dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché di resistenza e lesioni personali nei confronti dei due Agenti i quali sono dovuti ricorre alle cure del pronto soccorso presentando entrambi ferite fortunatamente non gravi.