Al seguito degli accertamenti effettuati, non è stato possibile determinare con esattezza il tipo di sostanza, la verifica però ha consentito di escludere pericoli di tossicità, infiammabilità e radiologici. Non si registrano persone coinvolte.

In supporto veniva inviato personale N.B.C.R. dei vigili del fuoco, al fine di accertare la natura del contenuto che, alle ordinarie condizioni ambientali, si trovava allo stato liquido.

È stato necessario l'intervento del personale operativo dei vigili del fuoco di Latina, questa mattina sul lungomare di Sabaudia, in localita La Bufalara, per il recupero di un contenitore rinvenuto dalla polizia locale. Sul posto, la squadra terrotoriale di Latina constatava la presenza di un involucro di materiale plastico posto ai limiti della battigia.

