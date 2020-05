Barca a vela resta al largo per un danno alle vele, immediato il soccorso della Guardia Costiera. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio al largo delle coste di Terracina, dove alcuni diportisti si sono trovati improvvisamente in difficoltà al largo, per un danno alle vele dell'imbarcazione, che si sarebbero strappate. Impossibile, dunque, per loro tornare in porto, e per questo è scattata la chiamata al numero di emergenza della guardia costiera.

Subito è partita dal porto di Terracina una motovedetta che, raggiunta la barca, l'ha agganciata riportandola lentamente in porto. Per fortuna non si sono verificate complicazioni durante le operazioni di soccorso.