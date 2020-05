Le sue condizioni non sarebbero talmente gravi da metterne a rischio la vita, però il personale medico sta valutando un intervento chirurgico dato che a quanto al momento è dato sapere, il fendente potrebbe aver raggiunto un polmone. I carabinieri del Reparto territoriale Di Aprilia sono a caccia del giovane aggressore che potrebbe essere un neo maggiorenne.

Una banale lite tra ragazzi, poi però spunta un coltello. È successo nella serata di oggi in via Lazio. Un ragazzo di circa 22 anni è finito al pronto soccorso con almeno una ferita all'addome.

