Un incidente si è verificato nella prima serata di oggi poco prima della 19 in via Duca d'Aosta a Sabaudia. Per cause ancora da accertare una bicicletta ed uno scooter che procedevano nella stessa direzione verso Via Carlo Alberto si sono urtati. Una donna di 55 anni che viaggiava in sella alla bicicletta è finita a terra rovinosamente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Sabaudia che hanno effettuato i primi lievi ed hanno provveduto ad allertare i soccorsi.

I sanitari della Croce Azzurra hanno poi soccorso la donna che è stata trasportata presso l'ospedale Alfredo Fiorini di Terracina.