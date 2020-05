Sono tutti negativi i tamponi eseguiti, tramite il servizio drive in a Prati, alle persone di Roccagorga che negli ultimi giorni sono entrate in contatto con il link epidemiologico del Centro Dialisi di Priverno. Ad annunciarlo è il sindaco Annunziata Piccaro.

"Abbiamo appena avuto i risultati dei tamponi eseguiti ieri e per fortuna risultano tutti negativi. Tutta la comunità può tirare un sospiro di sollievo. Doverosi ringraziamenti vanno alla Asl di Latina che ci ha messo a disposizione l'opportunità di fare controlli a tappeto e al senso civico delle persone che si sono sottoposte ai tamponi autodenunciadosi ed al soggetto positivo che ha collaborato fornendo l'elenco dei contatti. Alla Protezione Civile che, insieme alla Polizia Locale, ha curato il servizio d'ordine durante lo svolgimento".

"Permettetemi anche un ringraziamento alla squadra di amministratori che,come ogni volta, è stata insieme a me in prima fila anche in questa occasione che poteva essere una terribile prova per la nostra comunità invece per fortuna è andato tutto bene. Per tutti coloro che si vorranno, anche oggi, ergere a giudici supremi, comunico che la telefonata di annuncio della negatività è arrivata alle ore 9.18 di questa mattina. Il tempo di ricontrollare tutto onde scongiurare errori ,inopportuni sempre, ma particolarmente quando si tratta di salute. Vi ricordo che in ogni caso, anche se negativi, va rispettato il periodo di quarantena comunicatovi dalla Asl. Un abbraccio grande a tutta la comunità".