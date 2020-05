Nella serata di ieri, i militari della stazione carabinieri di Sabaudia, traevano in arresto nella flagranza dei reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione" S.L. , 28enne di origini indiane.

Il prevenuto, a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di 5 involucri contenenti 1.27 grammi di eroina", mentre durante la perquisizione domiciliare, i militari operanti rinvenivano all'interno di uno zaino, occultato all'interno di un armadio, ulteriori 2 involucri contenente 0.50 grammi della medesima sostanza stupefacente, tre flaconi da 100 ml di "metadone", nonchè la somma in denaro contante di 65 euro, suddivise in banconote di vario taglio e materiale vario per il confezionamento e la pesatura di precisione.

Nel corso della perquisizione inoltre, veniva rinvenuta una borsa contenente un documento d'identità risultato oggetto furto su un'autovettura commesso nel 2019. L'arrestato dopo formalità rito veniva rimesso in libertà su disposizione dell'a.g.