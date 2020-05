E' ancora allarme incendi sulla Pontina. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio in prossimità del chilometro 87500 non lontano da un supermercato in direzione Latina. A fuoco un'ampia area di sterpaglie complice anche il vento che ha permesso che il fuoco si propagasse rapidamente. Da subito gli automobilisti hanno riscontrato difficoltà per via del fumo che ha invaso le carreggiate soprattutto quella in direzione Latina.

Quindi la segnalazione agli agenti della Polizia Locale di Sabaudia che sono intervenuti per la regolazione del traffico mentre le squadre dei Vigili del Fuoco provvedevano a spegnere le fiamme. Un intervento tempestivo quello dei Vigili del Fuoco che ha evitato che la situazione peggiorasse e che le fiamme si propagassero oltre.