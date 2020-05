Considerata la difficoltà d'intervento e vista anche la velocità con cui il fuoco ha percorso ettari ed ettari di vegetazione, è stato chiesto anche l'ausilio di un mezzo aereo. L'intervento è ancora in corso.

Un vasto incendio è divampato attorno alle 13 a Fondi, in località Querce – zona Crocette. Le fiamme, complice il vento, in pochissimo tempo hanno divorato buona parte della vegetazione. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri forestali, i volontari di protezione civile del gruppo "Falchi Pronto Intervento", nonché la protezione civile di Lenola.

