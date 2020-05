Un cittadino di Pomezia, un uomo di 72 anni, già ricoverato per Coronavirus in una struttura ospedaliera, è deceduto nella giornata di oggi. Ad annunciarlo è stato il sindaco della cittadina a sud di Roma in una nota.

"Alla famiglia va il cordoglio dell'Amministrazione comunale e della Città tutta" - dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – Registriamo inoltre oggi un nuovo caso positivo al Covid-19 legato a un nucleo familiare già contagiato".