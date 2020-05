Gravissimo incidente stradale stamattina a Latina, in viale Le Corbusier nei pressi del centro commerciale Latinafiori. Una donna di 45 anni che attraversava la strada in bicicletta è stata centrata in pieno da un'automobile, una Fiat Croma guidata da un pensionato di 97 anni. L'impatto è stato violentissimo e, a causa delle ferite riportate, la ciclista ha perso molto sangue: soccorsa da un'ambulanza del servizio 118, è stata trasferita d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per le cure e gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono piuttosto serie.



Per i riscontri sulla dinamica sono intervenuti i Carabineiri del Comando stazione di Latina, con l'ausilio dei militari del Nucleo Radiomobile. Stando a una prima ricostruzione, l'auto e la bicicletta viaggiavano in direzione opposta: la donna proveniva dalla rotatoria di via Vespucci e avrebbe tagliato la strada all'improvviso, senza lasciare la possibilità all'anziano automobilista di vederla. Il pensionato era visibilmente sotto choc per l'accaduto, ma è stato subito raggiunto dai familiari che non gli hanno fatto mancare il conforto necessario.