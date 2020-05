Grave incidente questa mattina su via Sermonetana, nel tratto che collega Sermoneta a Bassiano. Intorno alle 10:30 si è registrato un violento impatto tra un auto che percorreva la strada provinciale e un ciclista impegnato con diversi colleghi nella classica passeggiata domenicale.

Ad avere la peggio, chiaramente, quest'ultimo, un 47enne di Sezze appassionato delle due ruote, che nel violento impatto ha riportato diverse fratture a gambe e braccia, costringendo i primi soccorritori a richiedere l'intervento del personale sanitario. Per il ciclista si è reso necessario il trasferimento in ambulanza al San Camillo di Roma. Non sembrerebbe essere in pericolo di vita, anche se i sanitari del nosocomio della Capitale stanno valutando quali siano le conseguenze del violento impatto.