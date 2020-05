Un incendio è divampato questo pomeriggio in via Salette a Sperlonga. Alcuni residenti hanno allertato i vigili del fuoco. Le squadre sono arrivate sul posto in pochi minuti e hanno provveduto a circoscrivere il rogo per evitare che si propagasse ulteriormente. Le fiamme si sono espanse velocemente favorite dalla presenza di erba secca. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Sperlonga. Poco dopo le 16 l'incendio è stato domato e si è provveduto alla messa in sicurezza della zona. Il fuoco ha colpito anche un casolare ormai in disuso da tempo.