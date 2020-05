Un triste bilancio, quello di oggi, sull'emergenza Coronavirus tra Castelli e litorale a Sud di Roma . I decessi, infatti, superano i nuovi casi positivi. Come riportato dal portale Salute Lazio, sulla base de dati dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 6, i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono tre, mentre quattro sono le vittime decedute con Covid. Si tratta, nello specifico, di tre donne di 86, 83 e 48 anni e di un uomo di 91 anni, tutti con patologie pregresse. 42 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli