È stato necessario il trasferimento d'urgenza in ospedale per un uomo di 78 anni, coinvolto in un incidente stradale alle porte di Latina. Stando agli accertamenti della Polizia Locale, l'automobilista percorreva la strada statale dei Monti Lepini quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della propria Lancia Y mentre viaggiava in direzione del capoluogo. All'altezza dello store Mondo Convenienza, quindi poco prima dell'incrocio con la strada Bassianese, la vettura ha sbandato verso destra volando del fosso che costeggia la carreggiata. Dopo la segnalazione pervenuta al 118, è intervenuta un'ambulanza che ha soccorso l'uomo, per trasportarlo presso il pronto soccorso del Santa Maria Goretti con l'urgenza riservata ai codici rossi.