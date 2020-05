Una volta lanciato l'allarme è stato attivato anche il soccorso con l'elicottero ma il personale medico e sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. A coordinare le operazioni i militari della Capitaneria di Porto di San Felice coordinati dall' ufficio circondariale Marittimo di Terracina.

Tragedia questa mattina nelle acque di San Felice Circeo. Un sub di 50 anni circa ha accusato un malore mentre pescava nei pressi della Grotta delle capre, inutili purtroppo i tentativi di soccorso.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli