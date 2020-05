E' stata trasportata in codice rosso al città di Aprilia l'anziana rimasta incastrata nell'auto a seguito dell'incidente tra via Toscanini e via Caltanisetta.

Uno scontro tra un Nissan Qashqai e una Fiat Uno, che ha visto quest'ultima vettura finire con violenza contro il muro di abitazione. La signora di Aprilia, rimasta incastrata nella Fiat Uno, è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco, poi l'ambulanza del 118 ha trasportato l'anziana al pronto soccorso. La conducente del Qashqai, non ha invece riportato ferite nello scontro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.