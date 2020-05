Controlli sul territorio, oltre all'attività di monitoraggio per evitare gli assembramenti proseguono anche gli accertamenti sul strada. I Carabinieri di San Felice Circeo, al termine di uno specifico servizio di controllo del territorio, svolto nel decorso fine settimana e finalizzato al contrasto del fenomeno della guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, identificavano e denunciavano:



- un 47enne nato in Polonia, residente a San Felice Circeo poiché sorpreso alla guida del proprio veicolo, sotto l'effetto di sostanze alcoliche;

- un 38enne residente a Terracina, il quale la sera del 23 maggio 20, si era posto alla guida del proprio ciclomotore sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, come accertato presso una struttura sanitaria del luogo, rimanendo ferito in un sinistro stradale autonomo. Le patenti di guida sono state ritirate e i mezzi sottoposti a sequestro per la confisca.