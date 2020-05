La prima è risultata positiva dopo l'esame del tampone, il secondo, che ha una polmonite, è stato sottoposto alla Tac ma non al tampone. Entrambi sono ricoverati nel presidio ospedaliero del capoluogo. La notizia si era diffusa ieri da ambiente ospedaliero ma senza riscontri oggettivi. In attesa di conoscere l'esame del tampone sull'infermiere, va detto che dall'inizio dell'emergenza sono stati quattro gli operatori sanitari del Goretti, tutti infermieri, risultati positivi al Covid. Due invece gli addetti ai lavori contagiati del centro dialisi di Priverno: l'infermiera di queste ore si è andata ad aggiungere alla dottoressa di Terracina.

Confermata la positività al Coronavirus Covid-19 di una infermiera che lavora nel centro dialisi dell'ex ospedale Regina Elena di Priverno mentre ancora non si può affermare lo stesso per l'infermiere del reparto di Medicina d'urgenza dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

