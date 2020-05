Nelle scorse ore, a Latina, i poliziotti della Questura del capoluogo pontino hanno arrestato un uomo di Sezze per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

In particolare, tutto è nato da un controllo che gli agenti della Squadra Volante hanno effettuato su un suv Range Rover Evoque in viale Kennedy: una volta fermato, l'uomo avrebbe iniziato ad avere un atteggiamento insofferente al controllo e, di conseguenza, i poliziotti hanno deciso di estendere la perquisizione anche all'interno della casa del 53enne.

E' qui che, all'interno di una giacca che era nell'armadio della camera da letto, i poliziotti hanno trovato un involucro in cellophane avvolto e confezionato con del nastro adesivo di colore nero, contenente cocaina di ottima qualità. Era circa un etto di droga.

All'interno del cassetto del comodino, invece, c'erano vari ritagli in cellophane verosimilmente utilizzati per il confezionamento delle dosi, ma anche un bilancino di precisione, forbici, nastro adesivo e due confezioni di bicarbonato, sostanza adoperata per il taglio dello stupefacente.

In più, in una grossa valigia, è stata trovata una cassetta in metallo, con serratura, nella quale è stato rinvenuto un quantitativo di diverse sostanze anabolizzanti illegali, del tipo Sustamon (ossia una miscela iniettabile a base di olio di 4 composti di testosterone esterizzato, spesso adoperato come anabolizzante per la crescita e lo sviluppo muscolare). Tale ritrovamento, peraltro, è avvenuto nel giorno della riapertura delle palestre dopo il lockdown dovuto al Covid.

Infine, sempre in casa, i poliziotti hanno trovato 10.500 euro in contanti, somma ritenuta essere presumibilmente provento di attività poco lecite. Chiaramente, su questo sono ancora in corso delle indagini.

Al termine del tutto, come detto, l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.