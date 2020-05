Nuovo bollettino dal Ministero della Salute per quanto riguarda i casi di Covid-19 in Italia. In base all'aggiornamento delle 18 di oggi 25 marzo, il trend generale dei nuovi positivi in discesa e lieve calo dei decessi. È quanto si rileva dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo coronavirus diffusi alle 18 del 25 maggio.

L'incremento dei nuovi positivi è pari a 300.Complessivamente i casi dall'inizio dell'emergenza sono 230.158, così divisi: 141.981 guariti; 55.300 attualmente positivi; 32.877 persone decedute (questo numero potrà essere confermato dopo che l'Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso).

Tra gli attualmente positivi: 46.574 sono in isolamento domiciliare; 8.185 ricoverati con sintomi; 541 in terapia intensiva.