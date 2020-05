Diventano 88 i contagi complessivi da Coronavirus nel territorio di Velletri . Poco fa, infatti, il sindaco Orlando Pocci ha reso noto che la Asl Roma 6 ha comunicato l'insorgenza di un nuovo caso di Covid-19, che dunque va a infoltire il numero di chi ha contratto l'infezione. Si tratta, lo ricordiamo, dell'unico caso di Coronavirus che ieri è stato evidenziato nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale d'Italia. In più, sempre il sindaco Pocci ha reso noto che una altra Asl ha "trasferito" a Velletri una persona attualmente positiva al Coronavirus. Il suo caso, però, non sarà conteggiato.

