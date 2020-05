Denunciato a piede libero perché trovati in possesso di stupefacente. Si tratta di un 40enne di Gaeta, perquisito in casa dai carabinieri della città del Golfo, coadiuvati dal Nucleo Carabinieri Cinofili, rinvenivano che hanno consentito di rinvenire 8,5 grammi di "hashish", suddiviso in cinque dosi e materiale per il taglio ed il confezionamento.

Nello stesso contesto è stato segnalato all'autorità amministrativa un 30enne, che, come il precedente, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di grammi 0,5 di "hashish".