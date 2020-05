Scontro tra furgone e moto, un giovane centauro finisce in ospedale. È accaduto pochi minuti fa in via Carano, all'altezza della curva situata a pochi metri dalla scuola Gianni Orzini. Per cause ancora da accertare moto e furgone sono entrate in collisione.

Ad avere la peggio il giovane che viaggiava sulla moto, un ragazzo di 19 anni, trasportato in ospedale per accertamenti. Malgrado le ferite non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente del furgone, un uomo di 60 anni. Spetterà alla Polizia Locale di Aprilia fare chiarezza sulla dinamica del sinistro.