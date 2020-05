La comunità di Aprilia piange per la scomparsa di un altro cittadino a causa del Coronavirus. La vittima - la settimana sul territorio dall'inizio dell'epidemia - è una donna di 92 anni, una delle ospiti della Rsa San Michele Hospital dove nelle scorse settimane si è registrato un focolaio.

L'anziana contagiata a fine aprile era stata trasferita all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è scomparsa ieri pomeriggio dopo giorni di lotta contro il virus.

"Voglio esprimere le condoglianze e la vicinanza di Aprilia alla famiglia della nostra concittadina, scomparsa oggi a causa del virus – commenta il sindaco Antonio Terra – sono ormai sette le vittime cittadine di questa epidemia. Sette storie, sette vite che si spengono. Se ne va un po' anche la memoria di questa città: la maggior parte delle vittime sono infatti persone anziane. Corriamo a volte il rischio, in queste occasioni, di riportare solo numeri in maniera anonima. Pur rispettando la privacy delle persone defunte e dei loro familiari, vorrei invece sottolineare che si tratta di volti cari, che non sono stati risparmiati da questo momento difficile che stiamo vivendo. Anche per questo credo sia importante ripetere ancora una volta le raccomandazioni alla prudenza: anche se i dati che registriamo negli ultimi giorni in fatto di nuovi contagi sono positivi, serve ancora impegno da parte di tutti per evitare possibili ricadute e ulteriori vittime".