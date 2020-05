Fortunatamente, non risultano persone coinvolte.

Purtroppo, nonostante l'intervento sia stato efficace, non si è potuto evitare che le fiamme distruggessero circa sei ettari di macchia mediterranea e sughereta.

A quel punto, data la situazione e la particolare conformazione del territorio, è stato mobilitato un elicottero antincendio del sistema regionale, coordinato da terra da un Dos dei vigili del fuoco anti incendio boschivo (ex Corpo forestale dello Stato), anch'egli arrivato in zona. Alle operazioni hanno preso parte anche i volontari della protezione civile.

In particolare, la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Gaeta è intervenuta in località Vagnoli e ha constatato che le fiamme stavano coinvolgendo una vasta area collinare, arrivando a minacciare anche alcune operazioni.

