In questo difficile periodo contrassegnato dall'emergenza Coronavirus arriva un'iniziativa totalmente gratuita pensata per tutti i lettori di Latina Oggi.

In particolare, domenica 31 maggio 2020 tutte le persone che acquisteranno il nostro quotidiano esclusivamente in edicola riceveranno in omaggio un flacone di "Amorina". Si tratta di un gel igienizzante prodotto da Loggia Industria Vernici, stimata azienda di Latina che sta producendo proprio l'Amorina e ha deciso di stringere un accordo con la Cooperativa Giornalisti Indipendenti, editore di Latina Oggi.

Si tratta, come accennato, di una iniziativa totalmente gratuita a cui aderiscono, senza ricevere alcun compenso in cambio, anche le agenzie di distribuzione dei giornali e tutti gli edicolanti del territorio. Ognuno, per la propria parte, ha infatti deciso di mettersi a disposizione per questa operazione, ritenuta doverosa per affrontare il difficile momento storico segnato dalla diffusione del Covid-19.

Amorina, vale la pena evidenziarlo, è un gel igienizzante a base alcolica ad azione rapida per le mani. Si utilizza in pochi secondi e non c'è bisogno dell'acqua.

Ora, dunque, non resta che attendere domenica 31 maggio 2020 per andare in edicola e ricevere gratuitamente, con l'acquisto del quotidiano, il flacone di "Amorina".