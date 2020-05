I particolari saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle ore 9.30 presso la sala stampa della Questura di Latina.

Sono in corso perquisizioni da parte di personale della Squadra Mobile, del Commissariato di Cisterna di Latina, con il supporto del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, del Reparto Prevenzione Crimine di Roma oltre che cinofili antidroga e antiesplosivo.

L'indagine sviluppatasi tra i mesi di Maggio e Giugno dello scorso anno, oltre a ricostruire una fiorente ed importante attività di spaccio a Latina, fa luce su una serie di atti intimidatori che nell'ambito di un vero e proprio regolamento di conti ha determinato la deflagrazione di più vetture in pieno centro città.

Indagando su un grave atto intimidatorio, l'esplosione dell'auto di un fioraio di Latina nel marzo dello scorso anno, gli investigatori della Questura di Latina hanno scoperto una fiorente piazza di spaccio. Al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Latina, all'alba di oggi la Polizia di Stato sta eseguendo sei misure di custodia cautelare in carcere per traffico di droga e detenzione di materiale esplodente.

