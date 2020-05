Paura questa mattina a borgo Hermada, frazione di Terracina, per un incendio divampato sul terrazzo di un'abitazione di via Teodorico. A prendere fuoco, delle strutture in legno. Immediato il soccorso dei vigili del fuoco, che giunti sul posto hanno subito favorito l'uscita delle persone dall'abitazione, per poi procedere allo spegnimento delle fiamme.

Sul posto anche polizia e carabinieri per i rilievi. Si dovranno accettare le cause scatenanti, per questo gli inquilini sono stati ascoltati. Per fortuna non ci sarebbero persone ferite in modo serio. Sul posto comunque i sanitari del 118 hanno visitato chi era nella casa.