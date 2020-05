Spacciatore in manette ad Ardea perché trovato in possesso di 100 grammi di cocaina e di 12mila euro in contanti. E' questo l'esito dell'operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Pomezia. Gli uomini delle Fiamme Gialle erano impegnati nell'ordinario controllo del territorio per verificare l'osservanza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, quando la loro attenzione è stata attratta da una persona già nota quale consumatrice abituale di droga, alla quale un uomo a bordo di un'autovettura stava consegnando un piccolo involucro, rivelatosi essere una dose di cocaina.

La perquisizione dell'abitazione del "pusher" - un trentacinquenne albanese - ha permesso di rinvenire e sequestrare dosi di cocaina pronte per lo spaccio, denaro in contante, materiale da confezionamento, sostanze per il taglio e quattro telefoni cellulari.



Lo spacciatore, arrestato e tradotto nella casa circondariale di Velletri, è stato processato con rito "direttissimo" e condannato a 4 anni di reclusione. L'operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti e di tutela della salute pubblica predisposto dalle Fiamme Gialle di Roma.