Veniva quindi bloccato con l'ausilio di altro equipaggio dell'arma intervenuto in supporto e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama da 3 centimetri, sottoposto a sequestro. Accompagnato presso il locale comando stazione, l'arrestato danneggiava varie suppellettili all'interno degli uffici del comando arma, resistendo violentemente all'arresto.

L'uomo, sottoposto a controllo mentre era alla guida di un ciclomotore nel territorio di Pontinia e in evidente stato di ebrezza alcoolica, sprovvisto di patente guida poiché revocata, durante gli accertamenti condotti dai militari operanti, inveiva contro gli stessi con frasi minacciose ed oltraggiose, facendo inoltre rovinare a terra, dopo averlo spintonato, uno dei carabinieri presenti, nel tentativo di impedire la stesura dei verbali.

Violenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sullo stato di ebbrezza, porto abusivo di un coltello: queste le accuse con cui 43enne di Terracina è stato arrestato la scorsa notta dai carabinieri di Sabaudia, impegnati in un servizio di controllo.

