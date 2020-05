"Ho parlato con il paziente che non presenta sintomi e sta bene - ha dichiarato il sindaco - È chiuso in casa già da alcuni giorni e verrà monitorato dai medici preposti. Raccomando la popolazione di restare tranquilla ma allo stesso tempo di fare attenzione ai comportamenti adottati".

Un nuovo caso positivo di Coronavirus a Maenza. Ad annunciarlo il sindaco Claudio Sperduti, che tramite il suo profilo Facebook informa i cittadini in merito all'evolversi dell'emergenza Covid-19 in paese.

