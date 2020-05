Un solo caso positivo. Questo è il bilancio odierno dell'emergenza Coronavirus in provincia di Latina, dato che, in realtà, viene fornito dal sindaco dell'unico Comune interessato dal nuovo contagio nelle ultime 24 ore, ossia Claudio Sperduti di Maenza. Infatti, secondo i dati di Salute Lazio, stilati sulle ultime 24 ore ma comunque precedenti all'individuazione del nuovo positivo, in provincia di Latina non sono stati registrati nuovi casi positivi, tantomeno decessi.

Inoltre, sempre in merito al bollettino odierno del portale regionale della Sanità, 58 persone in provincia sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.