«Ringrazio tutti gli operatori del nuovo Ospedale dei Castelli per l'impegno e la professionalità dimostrata» è stato il commento di Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio. Chiaramente, la dimissione dell'ultimo paziente ha trovato entusiasmo nel personale medico e sanitario, orgoglioso di essere riuscito ad affrontare con professionalità l'emergenza Covid-19.

Il fatto Coronavirus, dimesso dall'ospedale dei Castelli l'ultimo paziente ricoverato La nota dell'Asl Roma 6: l'ospedale di Ariccia, nell'unico in zona dove è stato allestito un centro Covid, è stato dimesso l'ultimo paziente positivo

