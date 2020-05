Un bambino di nove anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma in seguito a un brutto incidente stradale avvenuto ieri sera all'estrema periferia di Nettuno, nei pressi del confine con Aprilia.

In particolare, lungo via Taglio delle Cinque Miglia - nel quartiere di Sandalo di Ponente - un suv diretto verso via del Cavallo Morto ha impattato contro la bicicletta sellata dal bambino, con lo scontro che pare sia stato inevitabile.

Il bambino è finito a terra e l'automobilista si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto sono giunte un'ambulanza del 118, un'eliambulanza che ha poi trasportato il ragazzino a Roma, una Volante del commissariato di Anzio e due pattuglie della polizia stradale di Albano, che hanno svolto i rilievi di rito.