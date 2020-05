Arriva un'ottima notizia riguardante l'emergenza Coronavirus a Nettuno: una bambina di dieci anni, risultata positiva al Covid-19 lo scorso 16 maggio, è stata dichiarata ufficialmente guarita dai medici della Asl Roma 6. Lo ha reso noto poco fa il Comune, spiegando che la piccola è risultata negativa ai due tamponi di controllo effettuati a distanza di alcuni giorni l'uno dall'altro.

Con questa nuova "vittoria" contro il Coronavirus, dunque, le persone guarite a Nettuno sono diventate 43, mentre quelle attualmente positive sono scese a dieci. Di queste ultime, sette si trovano in ospedale e tre sono in isolamento domiciliare.

Dunque, al momento, l'emergenza nella città del litorale romano, che è stata fra le più colpite dalla pandemia soprattutto nel numero di decessi, sembra essere in discesa. Una situazione, dunque, che tutti si auguravano e che si spera possa migliorare ancora.