A darne notizia è il sindaco di Cori, Mauro De Lillis: "Alla donna è stato fatto il tampone ed è risultata positiva. L'Asl di Latina ha attivitato le procedure di controllo e prevenzione su tutto l'Ospedale di Comunità di Cori. È vietato l'accesso a tutti. Domani saranno effettuati i tamponi ai pazienti presenti, agli infermieri e ai medici . Affronteremo anche questa situazione con la stessa Determinazione di questi mesi. Sara' nostra cura seguire con attenzione tutti i provvedimenti necessari che la Asl intenderà adottare. La Comunità è chiamata a dare una risposta collettiva per superare anche questa situazione".

Coronavirus, un altro decesso è stato registrato nella provincia di Latina. La vittima è una donna di 94 anni di Cisterna di Latina, ricoverata nell'ospedale Comunità di Cori e deceduta per insufficienze cardiorespiratorie.

