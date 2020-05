Resta in carcere l'uomo di 52 anni, arrestato dagli agenti della Squadra Volante di Latina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione era scattata in viale Kennedy quando l'uomo era stato fermato dai detective. Ieri il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota, ha emesso il provvedimento nei confronti dell'indagato che in sede di interrogatorio ha risposto in merito all'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'uomo difeso dall'avvocato Italo Montini, ha sostenuto che la droga era per uso personale. La difesa ha prodotto dei documenti che certificano che la somma di denaro sequestrata non è di provenienza delittuosa e i soldi quasi 11mila euro, sono stati dissequestrati e restituiti. La difesa ha annunciato che presenterà ricorso al Tribunale del Riesame.